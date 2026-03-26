إيران تُنذر أصحاب الفنادق في 5 دول عربية لمنع استضافة "قوات أميركية"

شفق نيوز- طهران

قالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، مساء الخميس، إن طهران وجّهت إنذاراً "شاملاً ونهائياً" لأصحاب عدد من الفنادق في خمس دول عربية، حذّرتهم فيها من استقبال أي جندي أميركي.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة، أن "فلول القوات الأميركية، اضطرت إلى الإقامة في بعض الفنادق في دول المنطقة، بما فيها البحرين والإمارات، في أعقاب الهجمات الصاروخية والعمليات المشتركة التي شنتها إيران ومحور المقاومة، حيث تم تدمير عدد كبير من القواعد العسكرية الأميركية، ما أدى إلى تعطيلها".

وبحسب تقرير للوكالة، أشار إلى تدمير البنية التحتية العسكرية الأميركية في المنطقة، فإن إيران وجهت إنذاراً شديد اللهجة لأصحاب الفنادق في المنطقة، وخاصة في البحرين والإمارات، بعد ظهر اليوم".

وبناءً على هذا الإنذار، أوضحت مصادر الوكالة، أنه "طُلب من الفنادق الامتناع عن إيواء الجنود الأميركيين، وإلا ستُعتبر هذه المراكز أهدافاً عسكرية مشروعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وستُدرج على قائمة الأهداف".

واستندت الوكالة في تقريرها، إلى تقارير وردت إلى مراكز الأمن الإيرانية، أكدت أن الفنادق والمواقع المدنية التي يستخدمها الجنود الأميركيون لا تقتصر على البحرين والإمارات.

وفي هذا الصدد، أوضحت الوكالة الإيرانية أن المعلومات الواردة تشير إلى رصد قواعد ومراكز إقامة بديلة للقوات الأجنبية في عدة مناطق أخرى من الإقليم.

ومن هذه المراكز، لبنان وسوريا، حيث أشار التقرير إلى "تفعيل قاعدة لوجستية أميركية في منطقة مطار بيروت القديم، حيث تتمركز القوات والمعدات العسكرية، وتحديد فندق (فور سيزونز دمشق) كأحد مراكز نشر القوات والخبراء الأجانب".

وتضمن التقرير إشارة إلى "فندق شيراتون دمشق ومجمع قصر الجمهورية في دمشق من أماكن تجمع المستشارين والخبراء الإسرائيليين والأميركيين والبريطانيين".

وفي جيبوتي، أوضح التقرير أن "قوات عسكرية تُعرف باسم المارينز نُقلت هذا الأسبوع إلى قاعدة مطار جيبوتي الدولي عبر إسطنبول وصوفيا، وتمركزت في المنطقة".

ووفقاً للوكالة الإيرانية، أكدت مصادر مطلعة أن تحذير إيران لأصحاب الفنادق في المنطقة "شامل ونهائي"، وأن أي مركز يستضيف أفراداً عسكريين أجانب، بغض النظر عن موقعه الجغرافي، سيُدرج ضمن "الأهداف الدفاعية المشروعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية إذا لم يتم إيقاف هذا العمل فوراً"