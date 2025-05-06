إيران تؤكد عزمها تنفيذ الاتفاق مع العراق وكوردستان

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة الإيرانية، يوم الثلاثاء، عزمها تنفيذ الاتفاقية الأمنية مع العراق وإقليم كوردستان.

ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، عن المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، قولها إنه "لدى الحكومة العراقية وسلطات إقليم كوردستان تفاهم وتعاون جيدان لتحقيق الأمن على جانبي الحدود، وهم على دراية تامة بأهمية هذا الأمر".

وأوضحت مهاجراني أنه "يتم حالياً بذل جهود طيبة في إطار تنفيذ الاتفاقية الأمنية، وهناك تواصل كامل بين مسؤولي البلدين، بالإضافة إلى وجود إرادة جادة لتنفيذ الاتفاقية بشكل كامل".