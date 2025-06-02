إيران تُعلن تعليق عبور السيارات إلى العراق عبر منفذ خسروي

شفق نيوز/ أعلن محافظ قصر شيرين في إيران، محمد شفيعي، يوم الاثنين، أن حركة عبور السيارات الخصوصية عبر منفذ خسروي الحدودي مع العراق مُتوقّفة، ريثما تُستكمَل الإجراءات الفنية والجمركية اللازمة لإطلاقها رسمياً.

وقال شفيعي، إن السماح للسيارات الخصوصية بعبور منفذ خسروي يتطلّب سلسلة من التنسيقات الأولية، أبرزها إنجاز معاملة الكابوتاج (اللوحات المؤقتة العابرة للحدود)، ما يستدعي تجهيز بنية تحتية قانونية وجمركية مناسبة.

وأوضح المسؤول المحلي أنّ الجانب العراقي أبدى موافقة مبدئية على الفكرة وتوفّرت الإرادة السياسية لدى الطرفين، غير أن التنفيذ العملي مشروط باتخاذ خطوات متبادلة للوصول إلى مرحلة التشغيل الفعلي.

وأضاف شفيعي أن اللجان المختصة في الأجهزة المعنيّة داخل البلدين تعمل حالياً على إكمال المسار الإداري والقانوني، وسيُعلَن عن موعد بدء حركة السيارات فور انتهاء الإجراءات الرسمية. بحسب ما افاد به في تصريح لوكالة "مهر" وتابعته وكالة شفق نيوز.

وشدّد المحافظ على أن تفعيل هذا المسار البري "سيعزّز التبادل الحدودي ويُسهِّل حركة السفر البرّي، بما ينعكس إيجاباً على العلاقات الاقتصادية والسياحية والثقافية بين إيران والعراق"، مؤكداً أن "متابعة الملف تُعَدّ أولوية لدى السلطات الإيرانية".