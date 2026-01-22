إيران تُبقي الإنترنت مقطوعاً حتى إشعار آخر

شفق نيوز- طهران

أعلن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، العميد علي أكبر بور جمشيديان، يوم الخميس، أن موعد عودة خدمة الإنترنت إلى البلاد لا يزال غير محدد، كاشفاً في الوقت ذاته عن حجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة منذ اندلاع الاحتجاجات الأخيرة.

وقال بور جمشيديان، بحسب التلفزيون الرسمي، إن "مئات المنشآت والمركبات تضررت منذ اندلاع الاحتجاجات، من بينها سيارات إسعاف، ومحطات وقود، وبنوك، ومدارس، ومقار حكومية وأمنية"، مشيراً إلى أن "الاضطرابات امتدت إلى أكثر من 400 مدينة في أنحاء البلاد".

وأضاف أن "موعد إعادة ربط شبكة الإنترنت في إيران غير محدد حتى الآن"، وذلك في ظل استمرار الانقطاع الكامل للخدمة منذ الثامن من كانون الثاني/يناير الجاري، وسط تضارب في التصريحات الرسمية بشأن توقيت عودتها.

وفي السياق ذاته، أعلنت المديرية العامة للاستخبارات في محافظة كرمانشاه، غربي إيران، تنفيذ عملية أمنية واسعة أسفرت عن تفكيك أربع خلايا واعتقال 54 شخصاً قالت إنهم مرتبطون بجماعات معارضة مسلحة وبـ"إسرائيل".

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن السلطات قولها إن "العملية جاءت بعد أسابيع من الرصد والمتابعة، وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، شملت 181 قطعة سلاح حربي وأكثر من ألفي طلقة، إضافة إلى اعتقال ثلاثة أشخاص ينتمون إلى جماعات مسلحة خارج البلاد كان بحوزتهم سلاحان حربيان".

ووفق المصادر الرسمية، تم "كذلك تفكيك خلية مسلحة مكونة من أربعة أشخاص مرتبطة بجماعات ملكية معارضة، واعتقال ثلاثة آخرين قالت السلطات إن لهم صلة بإسرائيل وشاركوا في أعمال شغب داخل الشوارع، فضلاً عن توقيف أربعة أشخاص مرتبطين بجماعات انفصالية مسلحة".