إيران توقف صادرات الغاز الطبيعي إلى تركيا

شفق نيوز- طهران

أوقفت إيران، يوم الثلاثاء، صادرات الغاز الطبيعي إلى تركيا.

وذكرت وكالة بلومبرغ، أن "إيران أوقفت صادرات الغاز الطبيعي إلى تركيا عقب الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف حقل بارس الجنوبي"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتعرضت أجزاء من حقل بارس الجنوبي للغاز ومنشآت نفطية في منطقة عسلوية، في 18 آذار/ مارس الجاري، لهجوم أميركي-إسرائيلي.

ويُعد حقل بارس الجنوبي أكبر حقل للغاز الطبيعي في إيران، ويقع في محافظة بوشهر، كما يمثل الجزء الإيراني من أكبر حقل غاز بحري في العالم، والذي تتقاسمه طهران مع قطر في مياه الخليج العربي.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، ما ينعكس بشكل مباشر على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.