إيران توقف سفينة قرب مضيق هرمز وتوجه تحذيرات لأخرى

شفق نيوز- طهران

أفاد إعلام إيراني، مساء اليوم الأحد، بأن طهران أوقفت سفينة بالقرب من مضيق هرمز، وذلك تزامناً مع إصدار بحرية الحرس الثوري تحذيرات للسفن المتواجدة قرب المضيق.

وقال إعلام إيراني في أنباء عاجلة تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "طهران أوقفت سفينة بالقرب من مضيق هرمز".

وأتى ذلك تزامناً مع إصدار بحرية الحرس الثوري الإيراني تحذيرات للسفن المتواجدة قرب مضيق هرمز، مؤكدة على ضرورة مغادرة مراسيها قبالة رأس الخيمة في الإمارات والابتعاد باتجاه دبي.

وجاء بيان الحرس الثوري مع تصاعد التوترات في مضيق هرمز، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني فرض سيطرة مشددة على المضيق وإغلاقه أمام السفن غير المنسقة معه، مما أثر على حركة الملاحة قرب السواحل الإماراتية بما في ذلك منطقة رأس الخيمة.

وأكد نائب رئيس البرلمان الإيراني علي نيكزاد، في وقت سابق، أن مضيق هرمز يمثل "القنبلة الذرية الإيرانية"، مشدداً على أن القيادة في إيران أصدرت أوامرها بألا يعود المضيق إلى وضعه السابق.

ومع بداية الهدنة في 8 نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت طهران إعادة فتح المضيق، لكنها لاحقاً قررت غلقه، بعد أن بدأت واشنطن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية في 13 نيسان/ أبريل الماضي.