إيران توفر 200 ألف دينار عراقي لكل زائر للأربعينية

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي الإيراني، يوم الخميس، توفير 200 ألف دينار عراقي لكل زائر إيراني يتوجه الى العراق لغرض الزيارة الأربعينية.

وقال مدير العلاقات العامة في البنك مصطفى قمري‌وفا، في تصريح أوردته وكالة "تسنيم" للأنباء، أن البنك سيباشر قريباً تصريف العملة الخاصة بزيارة الأربعين، وفقاً للسياسات المتبعة في السنوات الأخيرة.

وأوضح قمري‌وفا، إن "البنك المركزي سيقوم هذا العام أيضاً، وطبقاً لسياسته خلال السنوات الماضية، بتوفير العملة المحلية العراقية لزائري الأربعين".

وأكد أن "الاستعدادات اللازمة قد أُنجزت، وسيتم قريباً الإعلان عن تفاصيل وآلية تصريف وبيع العملة (200 ألف دينار عراقي لكل زائر) من خلال الأنظمة الإلكترونية للبنوك المكلّفة بذلك".

ويتوجه سنوياً آلاف الإيرانيين إلى العراق للمشاركة في زيارة أربعينية الإمام الحسين، عبر المنافذ الحدودية البرية.