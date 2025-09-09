إيران توضح بشأن قرار الانسحاب من "معاهدة عدم الانتشار النووي"

شفق نيوز- طهران

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن قرار الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار النووي، سيكون بإجماع سلطات الدولة.

وبحسب مهاجراني، فإن "جلسة غير علنية عقدت اليوم بين الحكومة والبرلمان"، مبينة أن "الجميع أكدوا على أنه من خلال التفاهم والتعاون يمكن حل القضايا الوطنية وتطويرها، كما تم التركيز على تعزيز كفاءة الحكومة ورفع قدرتها الإدارية.

وأضافت أن "منظمة التخطيط والميزانية قدمت أولويات الإيرادات والنفقات، وتم خلال الاجتماع اتخاذ قرارات بشأن طرق جديدة لحل المشكلات، مع الاستماع إلى آراء النواب، كما تم مناقشة إصلاح هيكل الميزانية وتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، حيث تقوم المراكز البحثية والخبراء بدراسة هذا الموضوع.

وفيما يخص زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى الصين، قالت مهاجراني، إن "الوفد الإيراني أجرى برامج متعددة ومثمرة، شملت ثلاثة أقسام وهي المشاركة في اجتماعين، وحضور عرض عسكري، وعقد لقاءات ثنائية".

وحول سفر بزشيكان إلى نيويورك، أوضحت أنه "سيشمل التركيز على المصالح الوطنية ونقل صوت الشعب الإيراني، خاصة بعد العدوان الإسرائيلي على إيران، وسيُعزز هذا التركيز من حضور إيران في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيجري الرئيس لقاءات ثنائية، كما ستُناقش قضية فلسطين وغزة مع قادة الدول الإسلامية، وستتم الزيارة بمشاركة الفريق اللازم لتنفيذ ذلك".

وفي ردها على سؤال حول تسريب وثائق الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتصريحات غروسي عن اليورانيوم المخصب الإيراني، أوضحت مهاجراني، أن "الوثيقتين نُقلتا في آيار/مايو من موقع فردو إلى فيينا، وبعد اعتراض إيران تم إلغاء تفويض هذين المفتشين".

وأكدت أن "تعاون إيران مع الوكالة سيتم في إطار القانون البرلماني، وكما قال وزير الخارجية إننا لا نمتلك الوصول إلى اليورانيوم، أما بشأن معاهدة NPT، فلكل سلطة بالبلاد ملاحظاتها، لكن القرار النهائي يتوافق مع النظام، والحكومة ستلتزم به".