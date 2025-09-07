إيران.. توصية "مقلقة" من خامنئي للحكومة تثير التكهنات

شفق نيوز- طهران

أصدر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، يوم الأحد، توصية مباشرة إلى حكومة بلاده بضرورة تخزين المواد الأساسية في ظل وجود "مخاطر محتملة لا يمكن التنبؤ بها".

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام دولية خلال اجتماع مع الحكومة الإيرانية، شدد خامنئي على أهمية الجهوزية، قائلاً: "نوصي بتوفير المواد الأساسية وتخزينها، لوجود مخاطر محتملة لا يمكن التنبؤ بها".

وأضاف: "هناك إمكانات مهمة لتحقيق الإجماع بفضل الانسجام بين مختلف المؤسسات".

وتأتي تصريحات المرشد الأعلى في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية على إيران، لا سيما من الولايات المتحدة ودول غربية، وسط توترات أمنية في المنطقة وتصاعد القلق من تداعيات الحرب الأخيرة التي خاضتها إيران ضد إسرائيل.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد صرح قبل أيام بأن "الهدف من ضغوط أمريكا والدول الغربية هو جعل إيران دولة ضعيفة منزوعة السلاح"، مؤكداً أن إيران سترد بحزم وقوة رادعة على أي عدوان.

وبحسب مراقبين فإن تحذير المرشد الأعلى بتخزين المواد الأساسية يفهم على أنه استعداد لمواجهة سيناريوهات طارئة، سواء كانت أمنية، عسكرية، أو حتى اقتصادية، خاصة في ظل العقوبات المستمرة وتوتر العلاقات مع الغرب والانخفاض المتواصل في احتياطي العملة الصعبة.

ويرى مراقبون أن هذه التوصية قد تعكس أيضاً تخوفاً من اضطرابات داخلية محتملة على خلفية الوضع الاقتصادي أو الأزمات الإقليمية.

ومن المرجح أن تدفع هذه التوصية الحكومة الإيرانية إلى اتخاذ خطوات عملية لتأمين سلاسل الإمداد الغذائية والدوائية، وزيادة المخزون الاستراتيجي، كما قد تؤثر على السياسات التجارية والاستيرادية في الفترة المقبلة.

ويأتي هذا التحرك في ظل أزمة عالمية في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الغذاء، ما يزيد من أهمية التحوط الاقتصادي في دول مثل إيران التي تواجه عقوبات اقتصادية مشددة.