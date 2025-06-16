إيران توجه ضربة صاروخية جديدة لإسرائيل

شفق نيوز/ أعلن التلفزيون الإيراني، مساء اليوم الاثنين، إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ إلى إسرائيل.

ونقلت "رويترز" عن التلفزيون الإيراني، قوله إن "إيران تطلق عمليات مشتركة بالمسيرات والصواريخ تستهدف تل أبيب وحيفا".

بدوره، ذكر الجيش الإسرائيلي، أن "سلاح الجو اعترض عدة مسيرات تم إطلاقها باتجاه إسرائيل".

وكانت وكالة أنباء فارس الإيرانية، نقلت يوم الاثنين، عن مسؤول إيراني، بان بلاده ستوجه ضربة "هي الأكبر" لإسرائيل.

وقال المسؤول الإيراني، بحسب ما نقلت الوكالة: "إيران تستعد لضربة كبيرة جداً منذ أول اعتداء للكيان الصهيوني".