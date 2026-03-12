إيران تهدد بقطع الكهرباء عن دول المنطقة اذا استهدفت محطاتها

شفق نيوز- طهران

هدد أمين المجلس الأعلى للأمن الوطني، علي لاريجاني، يوم الخميس، بقطع الكهرباء عن دول المنطقة اذا جرى استهداف محطات إيران.

وقال لاريجاني في تدوينة له: إذا هاجم ترامب نظام إمدادات الكهرباء في إيران، ستشهد المنطقة انقطاعًا للتيار الكهربائي خلال نصف ساعة".

وأضاف: قال ترامب: "كان بإمكاني قطع الكهرباء عن إيران خلال ساعة، لكنني لم أفعل"، وبالطبع، إذا فعل ذلك، خلال نصف ساعة، سوف تنقطع الكهرباء عن المنطقة بأكملها، والظلام يوفر فرصة جيدة لمطاردة الجنود الأميركيين الهاربين في المنطقة".