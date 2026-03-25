إيران تهدد بغلق مضيق باب المندب بعد هرمز

شفق نيوز- طهران

أطلق مسؤول عسكري إيراني، مساء اليوم الأربعاء، تهديدات بغلق مضيق باب المندب إلى جانب أزمة الملاحة الحالية في مضيق هرمز، ملوحاً في الوقت نفسه بالتصعيد في جبهات أخرى في حال نفذت الولايات المتحدة الأميركية أي إجراء بري في الجزر الإيرانية.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مصدر عسكري قوله: "إذا أراد الأميركيون حلاً لمضيق هرمز فعليهم ألا يضيفوا مضيقاً آخر إلى مشاكلهم"، مؤكداً أن "لدى إيران الإرادة والقدرة على خلق تهديد للعدو في مضيق باب المندب".

وأضاف المسؤول الإيراني: "مستعدون تماماً للتصعيد، وإذا لم يتعلم العدو فليختبرنا مرة أخرى كما حدث في حقل بارس"، مردفاً بالقول "إذا نفذ العدو أي إجراء بري في الجزر الإيرانية فسنفتح جبهات أخرى كمفاجأة له".

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وكالة "رويترز"، أن الجيش الفرنسي يتحرك لعقد اجتماعات مع جيوش الدول الراغبة بفتح مضيق هرمز.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب هدد السبت الماضي، إيران بتوجيه ضربات عسكرية إلى محطات الطاقة، في حال لم تقم بفتح مضيق هرمز بشكل كامل و"من دون تهديد" خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة، قبل أن يغير المهلة وتصبح 5 أيام.