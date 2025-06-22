إيران تهدد بعد الضربات النووية: كل أميركي في المنطقة هدف مشروع

شفق نيوز/ في أول رد رسمي على الضربات الجوية الأميركية التي استهدفت مواقع نووية داخل إيران، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن "كل مواطن أو عسكري أميركي في المنطقة أصبح الآن هدفًا مشروعًا"، بحسب ما نقلته محطة الحدث.

جاء ذلك بالتوازي مع تصريح مهدي محمدي، مستشار رئيس البرلمان الإيراني، الذي قلل من حجم الخسائر، قائلاً إن "المواقع النووية الثلاثة التي استهدفتها واشنطن لم تتعرض لأضرار لا يمكن إصلاحها".

ويأتي هذا الموقف الإيراني بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تنفيذ هجوم "دقيق وناجح" على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان، باستخدام قاذفات "B-2".

وفي تصريح لاحق، قال ترامب إن موقع فوردو النووي الإيراني "انتهى" بالكامل عقب الضربة.

ودعا إيران إلى الموافقة على إنهاء الحرب فورًا، معتبرًا أن الوقت قد حان "لوقف التصعيد والعودة إلى السلام"، على حد تعبيره.