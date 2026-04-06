إيران تهدد بضرب مركز بيانات أميركي بالإمارات

شفق نيوز- طهران

أعلنت إيران، يوم الاثنين، عن ستستهدف مركز بيانات أميركي في الإمارات ردا على استهداف جامعة للتكنلوجيا فيها، إلى جانب تأكيدها بتعرض شركتين لصناعة السفن لهجمات.

وقالت وكالة تسنيم في خبر لها: خلال الحرب على إيران، استُهدفت جامعة شريف للتكنولوجيا بغارة جوية صباح اليوم، وتضرر مركز الحوسبة ووحدة معالجة الرسومات (GPU) التابعان للجامعة، واللذان يُشكلان البنية التحتية لمنصة الذكاء الاصطناعي في البلاد وآلاف الخدمات الأخرى".

وأضافت "لكن الولايات المتحدة نفسها أنشأت أكبر مركز للذكاء الاصطناعي خارج أراضيها في جوار إيران، مشروع "ستارغيت" الضخم في الإمارات العربية المتحدة، والذي تزيد قيمته عن 30 مليار دولار، يُبنى بالتعاون المباشر مع OpenAI وOracle وNvidia، ويبلغ إجمالي طاقة مركز البيانات هذا، الذي يعمل بالطاقة النووية والشمسية، 5 جيجاوات، ويخدم نصف سكان العالم. وقد حددت إيران هذا الهدف الاستراتيجي، ولها الحق القانوني في الرد".

بدوره، أشار مسؤول في محافظة خوزستان، أن أميركا وإسرائيل استهدفتا شركتين لصناعة السفن في خرمشهر جنوب غربي إيران.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال على موقع "إكس"، إن "الإسرائيليين والأميركيين قصفوا جامعة MIT الإيرانية (جامعة شريف للتكنولوجيا)، وجاء هذا العمل استكمالاً لهجمات على جامعات أخرى".

وشنت أميركا وإسرائيل، في وقت سابق من اليوم الاثنين، غارات استهدفت مجمعاً للبتروكيماويات قرب شيراز جنوب إيران.

وذكرت السلطات المحلية الإيرانية، أن الهجوم على مجمع البتروكيماويات قرب شيراز هو الثاني بعدما أعلنت إسرائيل في وقت سابق قصف مجمع ضخم في مدينة عسلوية.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن مسؤولين محليين قولهم في بيان، :"عقب الهجوم على المجمع البتروكيميائي في مهرودشت.. تمت السيطرة على الحريق"، مشيرة الى وقوع "أضرار طفيفة".

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن مسؤول بمحافظة فارس، قوله، إنه جرى استهداف برجا للكهرباء ومعهد أبحاث في شيراز جنوبي إيران.

وكانت وسائل إعلام إيرانية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم الاثنين، بتعرض شركات تزود مجمع عسلوية للبتروكيماويات بالكهرباء والماء والأكسجين لهجوم مشيرة إلى أن المجمع نفسه لم يتأثر جراء ذلك.