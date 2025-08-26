إيران تهدد برد أقوى على أي هجوم إسرائيلي وتلوح بتوسيع نطاق الحرب

شفق نيوز- طهران

هدد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، يوم الثلاثاء، برد أقوى على أي هجوم إسرائيلي في المستقبل، فيما لوح بتوسيع نطاق الحرب في حال اندلاعها مجدداً.

ونقلت صحيفة "انتخاب" الإيرانية، عن قاليباف قوله إنه "من خلال التجربة الثمينة التي اكتسبناها من هذه الحرب التي استمرت 12 يوما، تمّ تحديد العديد من نقاط الضعف ومعالجتها، ومع تعزيز نقاط القوة القائمة، فإن قواتنا العسكرية باتت على أهبة الاستعداد لتوجيه رد أقوى من السابق على أي هجوم محتمل ضد إيران، بحيث إذا لم يقع العدو مرة أخرى في خطأ حساباته، فلن يُقدم على اتخاذ قرار مهاجمة إيران".

وأضاف قاليباف، أن "القوات الإيرانية المسلحة وضعت خططاً مناسبة لمنع العدو من ارتكاب خطأ في حساباته، وكان من أبرزها المناورة الصاروخية التي أجرتها القوات البحرية للجيش الإيراني، والتي وجهت رسالة واضحة للعدو مفادها أنّه في أي حرب محتملة مقبلة، فإن سياسة ضبط النفس ستنتهي، وسيتم إدراج فضاءات ومناطق جديدة للرد بالمثل، بحيث إذا تجرأ العدو على الاعتداء، فسوف نشهد توسع الحرب إلى مناطق جديدة ومجالات أخرى اقتصادية وسياسية".

يذكر أن إسرائيل شنت ضربات جوية مفاجئة، في 13 يونيو/حزيران الماضي، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.

وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.

في المقابل، ردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل.