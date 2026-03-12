إيران تهدد بحرق حقول النفط والغاز بالمنطقة إذا استهدفت بناها التحتية

شفق نيوز- طهران

هدّد قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي الإيراني، علي عبد اللهي، مساء الخميس، بحرق حقول النفط والغاز في كل دول الشرق الأوسط، إذا تعرّضت البنى التحتية للطاقة والموانئ الإيرانية لأي هجوم.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن عبد اللهي قوله، إن إيران ستحرق "حقول النفط والغاز في المنطقة بأدنى هجوم على البنية التحتية للطاقة والموانئ الإيرانية".

وأضاف عبد اللهي، وهو قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري، أن "حقلي ليفايثن وكاريش الإسرائيليين للغاز أصبحا ضمن دائرة أهدافنا".

وحذّر المتحدث "الحكومة المعتدية وجميع حلفائها بأن أدنى هجوم على البنية التحتية للطاقة والموانئ في الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيقابل برد ساحق ومدمر".

وأضاف، "في حال وقوع مثل هذا العدوان، سيتم إحراق وتدمير جميع منشآت النفط والغاز في المنطقة التي للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين مصالح فيها"، على حد تعبيره.

وشدّد عبد اللهي، على ضرورة العمل بتوجيهات المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي، الذي وجّه في وقت سابق من اليوم الخميس بـ"مواصلة الدفاع المؤثر والرادع".

وبدأ الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق مساء الخميس، موجة هجمات جديدة على العاصمة الإيرانية طهران، حيث سُمعت أصوات الدفاعات الجوية في مناطق عديدة.

وتعليقاً على الهجوم، قال الجيش الإسرائيلي في بيان له، إن "هجومنا الواسع على طهران يستهدف منشآت للنظام الإيراني".

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، قد رد مساء الخميس، على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي أشار فيها إلى أنه سيتمكن من إنهاء الحرب وقت ما يريد، مشيراً إلى أن إشعال الحروب أمر سهل، لكن إنهاءها ليس بالأمر الذي يمكن أن يحدث عبر بضع تغريدات، وفق تعبيره.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قال أمس الأربعاء، إن الحرب على إيران "ستنتهي قريباً"، مشيراً إلى عدم بقاء أي هدف مهم فيها.

وتأتي تصريحات ترمب، بعد استهداف بنك إيراني، وتعهّد الحرس الثوري في بيان بشن ضربات على أهداف اقتصادية أميركية وإسرائيلية بالمنطقة، بما في ذلك المصارف.

وحضّ البيان سكان المنطقة على تجنّب التواجد في مسافة أقل من كيلومتر من هذه المنشآت في وقت، أعلن بنك HSBC في قطر اغلاق جميع فروعه بعد التحذير الإيراني.