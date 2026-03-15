إيران تهدد باستهداف مراكز دعم حاملة الطائرات "جيرالد فورد" في البحر الأحمر

شفق نيوز- طهران

وجّهت القوات المسلحة الإيرانية، يوم الأحد، تحذيراً شديداً بشأن الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، معتبرة أن المراكز التي تقدم الدعم والخدمات لحاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" في البحر الأحمر تُعد "أهدافاً عسكرية".

ونقلت وكالة فارس الإيرانية، في خبر لها ترجمته وكالة شفق نيوز، عن المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي (وهو أعلى هيئة تنسيقية للعمليات العسكرية في إيران)، قوله إن "وجود الحاملة الأمريكية يمثل تهديداً مباشراً للجمهورية الإسلامية".

وتابع المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء قائلاً: "تعتبر القوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية المراكز اللوجستية وخدمات الدعم التابعة للمجموعة القتالية المذكورة في البحر الأحمر أهدافاً مشروعة لها".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الممرات المائية في الشرق الأوسط، ولا سيما البحر الأحمر ومضيق باب المندب، حالة من الاستنفار الأمني غير المسبوق.

بينما يرى مراقبون، أن هذا التهديد يوسّع دائرة المواجهة المحتملة لتشمل ليس فقط القطع البحرية، بل أيضاً قواعد الإمداد والمنشآت التي تسهّل عمليات الأسطول الأمريكي في المنطقة.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أو قيادة الأسطول الخامس حول هذه التهديدات، التي تزيد من مخاوف اتساع رقعة الصراع الإقليمي وتأثيره على أمن الملاحة الدولية.