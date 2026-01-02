إيران تهدد باستهداف جميع القواعد الأميركية في الشرق الأوسط

شفق نيوز- طهران

هدد رئيس برلمان إيران محمد باقر قاليباف، يوم الجمعة، باستهداف جميع القواعد الأميركية وقواتها المسلحة في منطقة الشرق الأوسط ردا على أي عدوان أو مغامرة أمريكية، واصفاً تلك القواعد بـ"هدف قانوني".

وكتب قاليباف على منصة "إكس": "ينبغي للرئيس الأميركي غير المحترم أن يعلم أنه نتيجة لهذا الاعتراف الرسمي، ستتحول جميع القواعد الأميركية وقواتها المسلحة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط إلى هدف قانوني لنا ردًا على أي مغامرة محتملة من الجانب الأميركي".

جاء التهديد ردا على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي، قال فيها إن الولايات المتحدة ستساعد المتظاهرين في إيران إذا "كانت إيران ستقتل المتظاهرين السلميين".

وأشار رئيس البرلمان الإيراني إلى فشل ما وصفه بـ"أجهزة الاستخبارات الأجنبية" في محاولتها تحويل الاحتجاجات القانونية إلى مواجهات مسلحة، مؤكدا أن إيران "لا تعادل صفوف المتظاهرين بالعملاء الأجانب".

واندلعت احتجاجات في إيران نهاية كانون الأول/ ديسمبر بسبب الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية (الريال) وتأثير ذلك على الأسعار. وقد أدت التقلبات إلى استقالة محافظ البنك المركزي محمد فرزين، وتولى عبد الناصر همتي المنصب بموجب مرسوم رئاسي في 31 كانون الأول/ديسمبر.