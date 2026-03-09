إيران تهدد المغتربين بالإعدام ومصادرة الأموال "إذا تعاونوا مع العدو"

شفق نيوز- طهران

حذر مكتب المدعي العام في إيران، يوم الاثنين، الإيرانيين المقيمين خارج البلاد من التعاون مع ما وصفه بـ"العدو"، ملوحاً بـ"مصادرة أموالهم وممتلكاتهم وفرض عقوبات قد تصل إلى الإعدام".

وذكر المدعي العام في بيان له، أن "أي تعاون أو تعاطف مع جهات معادية من خارج البلاد بما يهدد الأمن القومي الإيراني سيواجه بمصادرة جميع الممتلكات، إضافة إلى عقوبات أخرى منصوص عليها في قانون العقوبات الإسلامي".

وأشار البيان إلى "قانون تشديد العقوبات على التجسس لصالح إسرائيل أو التعاون مع دول معادية، والذي أُقر في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وينص على مصادرة الأصول وفرض عقوبات مشددة على من يشارك في أنشطة عسكرية أو استخباراتية ضد الأمن والمصالح الوطنية الإيرانية".

كما شدد على أن "أي نشاط استخباراتي أو عمل تجسسي لصالح إسرائيل أو الولايات المتحدة أو أي جهات معادية أخرى سيعرّض مرتكبيه لمصادرة ممتلكاتهم، وقد تصل العقوبة إلى الإعدام وفقاً للقوانين المعمول بها".