إيران تشن موجة صاروخية تجاه إسرائيل.. وانفجار محدود يستهدف السفارة الأمريكية في أوسلو

شفق نيوز/ تل أبيب - أوسلو

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، رصد رشقات صاروخية انطلقت من الأراضي الإيرانية، بالتزامن مع دخول التصعيد العسكري يومه التاسع، وسط مخاوف من إنزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة.

وذكر المتحدث العسكري، أن منظومات الدفاع الجوي باشرت التصدي لـ "الأهداف المعادية"، في وقت فعلت فيه الجبهة الداخلية صفارات الإنذار في عدة بلدات بمنطقة النقب ومحيطها.

وفي سياق منفصل، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن الشرطة النرويجية، وقوع انفجار في محيط السفارة الأمريكية بالعاصمة أوسلو فجر اليوم.

وأوضحت الشرطة أن الحادث تسبب في أضرار مادية طفيفة بالبنى التحتية للمبنى، دون تسجيل خسائر بشرية، فيما فرضت السلطات طوقاً أمنياً للوقوف على ملابسات الواقعة.