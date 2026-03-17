إيران تنقل الصراع للمرحلة التالية.. صاروخ متطور يدخل الخدمة بقصف 4 دول

شفق نيوز- ترجمة خاصة

سجلت المواجهات العسكرية في المنطقة تحولاً تقنياً جديداً، اليوم الثلاثاء، بإعلان الحرس الثوري الإيراني عن الاستخدام القتالي الأول لصاروخ "حاج قاسم" الباليستي المتطور، وذلك ضمن سلسلة ضربات منسقة استهدفت مواقع في أربع دول إقليمية.

وبحسب تقرير لوكالة "فارس" الإيرانية، ترجمته وكالة شفق نيوز، يمثل الكشف عن دخول هذا النوع من الصواريخ إلى ميدان المعركة تصعيداً في القدرات الصاروخية المستخدمة، حيث أكدت طهران أن الصاروخ الجديد أصاب أهدافاً "بدقة عالية في هجوم مفاجئ" استهدف منشآت وصفتها بأنها "مراكز انطلاق للهجمات الأخيرة ضد إيران".

وبحسب البيان الرسمي، فقد شملت الموجة الصاروخية أهدافاً وصفت بأنها "إستراتيجية" في كل من تل أبيب والقدس وبيت شيمش، بالإضافة إلى منشآت عسكرية تضم قوات أميركية في المنطقة، أبرزها قاعدتا "العديد" في قطر، و"علي السالم" في الكويت، وقاعدة "الشيخ عيسى" في البحرين، وقاعدة أربيل في إقليم كوردستان، ومنشآت في الفجيرة الإماراتية.

ويصنف صاروخ "حاج قاسم" كجيل جديد من الصواريخ البالستية الإيرانية (أرض-أرض) التي تعمل بالوقود الصلب، ويصل مداه المعلن إلى نحو 1400 كيلومتر.