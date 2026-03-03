إيران تنفي مزاعم ويتكوف وتؤكد موقفها الثابت بشأن تطوير السلاح النووي

شفق نيوز- طهران

نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الثلاثاء، مزاعم المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، حول مطالب واشنطن بشأن تخصيب اليورانيوم، مؤكدا في الوقت ذاته موقف طهران الثابت من تطوير السلاح النووي.

وقال بقائي، إن "المرشد الإيراني علي خامنئي ظل حتى اللحظة الأخيرة ثابتًا على موقفه الشرعي في تحريم تطوير السلاح النووي".

وأضاف: "بينما كانت مشاهد قتل أبناء إيران لا تزال ماثلة أمام أعيننا، جلسنا إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة في جنيف"، نافياً صحة مزاعم المبعوث الأميركي حول مطالب واشنطن، واصفاً إياها بأنها "كاذبة".

كما أكد بقائي أن "استهداف الولايات المتحدة وإسرائيل المتعمد للبنية التحتية المدنية والطبية يهدف إلى شل الحياة في إيران".

إلى ذلك، أعلن الهلال الأحمر الإيراني، يوم الثلاثاء، أن عدد ضحايا الهجوم الأميركي- الإسرائيلي ارتفع إلى 787 قتيلاً.

وكان المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، قد أكد الاثنين، أن جهود واشنطن للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران في جنيف باءت بالفشل قبل شن ضربات مشتركة مع إسرائيل، موضحاً أنه هو وجاريد كوشنر اقترحا وقف تخصيب اليورانيوم لمدة عشر سنوات مع تغطية تكاليف الوقود، لكن طهران رفضت، ما أظهر تمسكها ببرنامج التخصيب لأغراض التسلح.

وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل منذ أيام هجمات على إيران بالصواريخ، مستهدفة مقار حكومية، وأسفرت عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من أفراد أسرته وكبار القادة الإيرانيين، في حين ردت إيران بضربات على أهداف إسرائيلية وعدد من دول الخليج والمصالح الأميركية في العراق وإقليم كوردستان.