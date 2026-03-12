إيران تنفي ضلوعها بالهجوم على ميناء صلالة العماني

شفق نيوز- طهران

نفت القوات المسلحة الإيرانية، يوم الخميس، ضلوعها في الهجوم على خزانات وقود في ميناء صلالة بمحافظة ظفار جنوبي سلطنة عمان.

وقال متحدث ‌باسم مقر خاتم الأنبياء العسكري، إبراهيم ذو ​الفقاري، في بيان إن "الحادث الذي وقع (أمس الأربعاء) في ميناء صلالة بسلطنة عمان البلد الشقيق والجار يبدو مثيرا للريبة".

وأكد ذو الفقاري أن "القوات المسلحة الإيرانية تحترم أمن عمان وسيادتها الوطنية، وأنه لا علاقة لبلاده بالهجوم"، لافتا إلى أنها "تجري تحقيقا بالحادث".

وأعلنت مسقط، مساء أمس الأربعاء، أن طائرة مسيرة أصابت خزانات وقود في ميناء صلالة جنوبي عمان، فيما أسقطت الدفاعات مسيرات أخرى دون تسجيل خسائر بشرية.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى مساء أمس الأربعاء، قراراً يدعو إيران إلى وقف الهجمات على الدول العربية، فيما لم يدن في قراره الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران.

واعتمد المجلس القرار بأغلبية 13 صوتاً فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت، ليتم تمرير مشروع القرار.

ويأتي ذلك في وقت تدخل فيه الحرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، أسبوعها الثاني، بعدما تحولت من مواجهة مباشرة بين طهران وتل أبيب إلى اشتباك إقليمي مفتوح امتدت تداعياته إلى العراق ولبنان وسوريا والخليج، وسط مخاوف متزايدة على أمن الطاقة والملاحة والاستقرار في المنطقة.