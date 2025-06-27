إيران تنفي دخول الموساد لمنشآة فوردو النووية

شفق نيوز – طهران

نقلت وسائل إعلام إيرانية، يوم الجمعة، عن مسؤولين إيرانيين، نفيهم ما تم تداوله حول دخول عناصر من وحدة الموساد الإسرائيلي إلى منشأة فوردو النووية.

ونقلت وكالة أنباء فارس، عن مصادر قولها إنه "ادعاء باطل ومحاولة لتضليل الرأي العام"، وذلك بعد تصريحات مثيرة للجدل أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتقع المنشأة قرب محافظة قم وسط إيران، وتعرضت لهجمات عنيفة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الحرب التي توقفت الثلاثاء الماضي.

وكان ترامب قال إن "عناصر من الموساد دخلوا منشأة فوردو بعد قصفها وصوّروا حجم الدمار"، مؤكدًا أن "تلك المشاهد ستُنشر قريبًا".

وأشار إلى أن الهجوم دمّر المنشأة بالكامل.

وفي السياق ذاته، نقلت قناة إسرائيلية عن خبراء عسكريين قولهم إن "منشأة فوردو النووية لا يمكن تدميرها إلا من الداخل، أو عبر مئات القنابل المتتالية"، مشككين في صحة ما يروّج له الإعلام الإسرائيلي والغربي.