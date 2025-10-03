إيران تنفي تجميد أصول منظمتها النووية في تركيا

شفق نيوز- طهران

أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كالموندي، يوم الجمعة، عدم حجز أي أصول أو حسابات تابعة للمنظمة في تركيا.

ونفى كمالوندي ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن "صدور قرار رسمي من الحكومة التركية يقضي بتجميد أصول وحسابات مالية تابعة للمنظمة في تركيا".

وأضاف بحسب وكالة "فارس"، أن "التحقيقات التي أجرتها المنظمة أوضحت عدم وجود أي أموال أو ممتلكات للمنظمة أو لشركاتها التابعة في تركيا"، معرباً عن استغرابه من نسب مثل هذه الأخبار إلى جهات رسمية تركية.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت، أمس الخميس، إلى أن تركيا جمدت، في 2 تشرين الأول/ أكتوبر أصول 20 شخصية و18 مؤسسة إيرانية على صلة بالبرنامج النووي، بينهم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وبنك "سبه"، وعدة مراكز بحثية وشركات في مجالي الطاقة والنقل البحري، وذلك عقب صدور القرارات النهائية لمجلس الأمن الدولي ضد إيران.