إيران تنفي استئناف المفاوضات: ليس لدينا أي موعد لقاء مع الأمريكيين

شفق نيوز - طهران

نفى المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، يوم الأحد، إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق عن إجراء محادثات جديدة مع طهران الأسبوع المقبل، مؤكداً أن "كلام ترامب غير صحيح"، وليس هناك أي موعد لقاء مع الأمريكيين.

وقال الناطق باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي إبراهيم رضائي، إن المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، حضر اليوم الأحد اجتماعاً للجنة، فند خلاله مزاعم الرئيس الأمريكي قائلاً "ليس لدينا أي موعد لقاء مع الأمريكيين".

وقال النائب رضائي بحسب ما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية: إن "تخت روانجي أشار إلى رسائل بعثها بعض مسؤولي الدول الأخرى مفادها (استمروا في الدبلوماسية) لكننا نجيب بأن إيران كانت في وسط الدبلوماسية عندما وقع هذا العدوان، وتحديداً قبل الجولة السادسة من مفاوضاتنا مع الأمريكيين".

وتابع: "نقطة أخرى ذكرها المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني هي أننا نجيب على طلبات المفاوضات بالقول إننا دائماً ندعم الدبلوماسية، ولكن الآن بعد استشهاد عدد كبير من شعبنا وقادتنا وعلمائنا، فإن الشعب الإيراني يشعر بالنقم والغضب من دعم الغرب للعدوان على بلادنا، وسؤالنا هو: ما الضمانة التي لن يخون الأمريكيون ويقلبوا مرة أخرى الطاولة أثناء المفاوضات".

وأضاف: "تخت روانجي، فيما يتعلق بالمفاوضات أو اللقاء مع الأمريكيين، قال إنه (ليس لدينا أي موعد لقاء معهم)، وفي رد على سؤال حول تصريحات رئيس الولايات المتحدة، قال إن (كلام ترامب غير صحيح)".

وكان ترامب، قد ذكر، الأربعاء الماضي، أنه سيتم إجراء محادثات جديدة مع إيران الأسبوع المقبل، لكنه لم يقدم أي تفاصيل.

فيما ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز"، أمس السبت، أن المبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف، سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة محادثات مع مسؤولين إيرانيين.

وأضافت، أن "محادثات ويتكوف ستتناول إمكانية التوصل لاتفاق يوقف تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات".

بدورها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، الخميس الماضي، إن إدارة ترامب لا تزال "على تواصل وثيق مع الإيرانيين"، لكنها أوضحت أنه لا توجد حالياً أي محادثات مجدولة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

من جهته، أعرب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أول أمس الجمعة، عن استعداد بلاده بشكل أساسي لاستئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، على الرغم من أنه دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تخفيف لهجته.

وكان من المقرر عقد الجولة السادسة من المحادثات بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني في سلطنة عمان في 15 حزيران/ يونيو الجاري، لكن تم إلغاؤها بعد أن شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية على أهداف إيرانية.