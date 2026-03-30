إيران تنفي استهداف محطة المياه في الكويت وتتهم إسرائيل بالهجوم

شفق نيوز- طهران

نفت إيران، يوم الاثنين، ضلوعها في استهداف محطة لتحلية المياه في الكويت، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم الذي تسبب بأضرار مادية في الموقع.

وقال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني، إبراهيم ذو الفقاري، في بيان إن "العدوان الوحشي للكيان الصهيوني على محطة تحلية المياه في دولة الكويت، تحت ذريعة اتهام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، دليل على دناءة المحتلين".

وأضاف البيان أن "القواعد والمصالح الأميركية في المنطقة، بالإضافة إلى البنى التحتية والمنشآت العسكرية والأمنية والاقتصادية الإسرائيلية، ستظل هدفاً لقوتنا الضاربة".

ودعا البيان دول منطقة غرب آسيا إلى "اليقظة تجاه مؤامرات أعداء أميركا الصهيونية لزعزعة الاستقرار، ووضع حد لوجود الجيش الأميركي والصهاينة المحتلين في المنطقة".

وكان هجوم قد استهدف، مساء الأحد، مبنى خدمياً في إحدى محطات الكهرباء وتقطير المياه في الكويت، ما أدى إلى أضرار مادية في الموقع.