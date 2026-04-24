إيران تنفي استقالة قاليباف من فريق التفاوض وعراقجي يصل إسلام آباد

شفق نيوز- طهران

نفت رئيسة مركز الاتصالات والإعلام والشؤون الثقافية في البرلمان الإيراني، إيمان شمسائي، اليوم الجمعة، خبر استقالة قاليباف من رئاسة فريق التفاوض الإيراني.

وقالت شمسائي، في تصريحات نقلتها وكالة "إرنا" للأنباء، "الادعاءات التي تفيد باستقالة محمد باقر قاليباف من رئاسة فريق التفاوض الإيراني كاذبة".

وأضافت شمسائي، أن "هذه الشائعات تهدف فقط إلى إثارة الرأي العام، وأن قاليباف منخرط بجدية في مهامه".

ولفتت الوكالة إلى وصول وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى إسلام آباد للقاء مسؤولين باكستانيين رفيعي المستوى بهدف تعزيز التنسيق بين البلدين بشأن القضايا الثنائية والتشاور حول التطورات الإقليمية.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية، قد أفادت يوم أمس الخميس، بتقديم رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف، استقالته من الوفد التفاوض، مبينة أن الاستقالة جاءت عقب رفضه تدخل الحرس الثوري.

في حين أفادت وسائل إعلام إيرانية وباكستانية، يوم الجمعة، بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيصل اليوم إلى إسلام آباد لإجراء محادثات، مع ترجيح بالإعلان عن جولة مفاوضات جديدة بين طهران وواشنطن.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر مطلعة، أن إيران سترسل اليوم وفداً إلى باكستان يترأسه وزير الخارجية عراقجي لإجراء محادثات، ومن المرجح ترتيب جولة ثانية من المفاوضات دون تحديد التوقيت.

من جانبها أكدت وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن وزير الخارجية عباس عراقجي يجري جولة إقليمية يزور خلالها باكستان وسلطنة عمان وروسيا.

ووفقاً للوكالة، يبدأ عراقجي جولة تشمل إسلام آباد ومسقط وموسكو مساء اليوم الجمعة، وذلك بهدف إجراء مشاورات ثنائية، ومناقشة وحوار حول التطورات الراهنة في المنطقة، فضلاً عن آخر مستجدات الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.