إيران تنفذ حكم الإعدام بحق مدان "بالتجسس لصالح الموساد"

شفق نيوز – طهران

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق حميد رضا ثابت إسماعيل بور، بعد إدانته بتهمة التجسس والتعاون الاستخباراتي مع جهاز الموساد الإسرائيلي.

وأفادت وكالة فارس الإيرانية بأن تنفيذ الحكم جاء عقب مصادقة المحكمة العليا الإيرانية عليه، واستكمال جميع الإجراءات القانونية والقضائية.

وبحسب ما أعلنه الجهاز القضائي الإيراني، فإن المدان كان على تواصل مباشر مع ضابط مخابرات تابع لإسرائيل، وقام بتسليم وثائق ومعلومات سرية تمس الأمن القومي الإيراني.

وأضافت الوكالة أن فحص الأنشطة السرية للمدان في الفضاء الإلكتروني أظهر قيامه بإرسال وثائق ومعلومات حساسة إلى ضابط استخباراتي مرتبط بإسرائيل.

وأوضحت أن من بين المهام التي نفذها حميد رضا ثابت، القيام بإجراءات استخباراتية وعملياتية، شملت شراء معدات لوجستية، ونقل مركبات في محافظتي أصفهان ولورستان، بهدف تمهيد الطريق أمام عمليات تخريب استهدفت منشآت صاروخية تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، في ما عُرف بـ"العملية الكبيرة".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في وقت سابق أن إسرائيل لم تنجح سوى في تدمير أقل من 3% من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية، مؤكداً أن القدرات الصاروخية ما تزال فاعلة وقادرة على العمل.

وأضاف الحرس الثوري، في بيان له، أن المزاعم الإسرائيلية بشأن توجيه ضربات مؤثرة للبنية الصاروخية الإيرانية لا تعكس الواقع الميداني، مشدداً على أن معظم المنصات بقيت خارج دائرة الاستهداف، وأن إيران تحتفظ بقدرتها الدفاعية والهجومية، وأن أي تصعيد سيقابل برد مناسب.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري واسع شهدته المنطقة خلال العام الماضي، إذ شنت إسرائيل في 13 حزيران/يونيو 2025 ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أبرزها منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم.

وأسفرت الضربات، بحسب مصادر إيرانية، عن مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين والمسؤولين، بينهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.

وردّت إيران حينها بضربات صاروخية ضد إسرائيل ضمن عملية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية، مؤكدة استمرار العمليات طالما اقتضت الحاجة.

كما شنّت الولايات المتحدة، في 22 حزيران/يونيو الماضي، هجوماً على ثلاث منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، بهدف إضعاف البرنامج النووي الإيراني، وفقاً لواشنطن.

وأعقب ذلك رد إيراني باستهداف قاعدة العديد الأميركية في دولة قطر، قبل أن يتم التوصل لاحقاً إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.