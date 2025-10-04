إيران تنفذ أحكام إعدام بحق شبكة على صلة بإسرائيل

شفق نيوز- طهران

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم السبت، تنفيذ حكم الإعدام بحق ستة أعضاء في شبكة وُصفت بـ"الإرهابية الانفصالية" على صلة بإسرائيل، في محافظة خوزستان جنوبي البلاد.

وقالت السلطة القضائية في بيان نشرته وسائل إعلام إيرانية، إن تنفيذ الأحكام جاء بعد مصادقة المحكمة العليا الإيرانية، مشيرةً إلى أن المُدانين تورطوا في أعمال مسلّحة وتفجيرات استهدفت أمن المحافظة، فضلاً عن مشاركتهم في اغتيال عناصر من قوى الأمن الداخلي.