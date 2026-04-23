إيران تنفذ الإعدام بحق مدان بالتجسس لصالح إسرائيل

شفق نيوز- طهران

أعلنت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، اليوم الخميس، تنفيذ حكم الإعدام بحق شخص أدين بالارتباط بجماعة "مجاهدي خلق" المعارضة في المنفى، والتعاون مع جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد".

وقالت الوكالة، في بيان نقلته وسائل إعلام رسمية، إن المدان يدعى سلطان علي شيرزادي فخر، مشيرة إلى أنه كان عضواً في جماعة "مجاهدي خلق" منذ سنوات طويلة.

وأضافت أن المحكمة الإيرانية العليا صادقت على حكم الإعدام الصادر بحقه، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة، قبل تنفيذ الحكم.

ولم تقدم الوكالة مزيداً من التفاصيل بشأن طبيعة الأنشطة المنسوبة إليه أو توقيت اعتقاله، فيما تكتفي السلطات الإيرانية عادة بالإشارة إلى مثل هذه القضايا ضمن ملفات تتعلق بالأمن القومي والتجسس.

ويأتي تنفيذ الحكم في ظل استمرار التوتر بين إيران ومعارضيها في الخارج، إلى جانب الاتهامات المتبادلة بين طهران وإسرائيل بشأن أنشطة استخباراتية داخل الأراضي الإيرانية.

كما يأتي وسط تصاعد وتيرة الإعدامات في إيران، التي تطال سجناء سياسيين ومعارضين، وفق تقارير ومنظمات حقوقية.

وفي هذا السياق، دعا البرلمان الأوروبي، خلال مؤتمر عُقد في بروكسل أمس الأربعاء بعنوان "إيران: خطوة عملية لوقف الإعدامات.. أين يقف الاتحاد الأوروبي؟"، إلى موقف أكثر حزماً تجاه ملف حقوق الإنسان في إيران، مطالباً بوقف فوري للإعدامات والإفراج عن جميع السجناء السياسيين.

وشهد المؤتمر، الذي نظمته مجموعة "أصدقاء إيران الحرة"، مشاركة نواب أوروبيين ومسؤولين سابقين وشخصيات سياسية، إلى جانب رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي.