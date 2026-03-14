إيران تنفذ "الموجة 50" وقصف على جنوب لبنان وإسرائيل

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم السبت، تنفيذ الموجة الخمسين من عمليات "الوعد الصادق 4"، استهدفت سلسلة من القواعد العسكرية التابعة للجيش الأميركي في المنطقة، بالإضافة إلى منظومات رادارية وصفتها بأنها "حائط صد" لحماية إسرائيل، فيما تزامن هذا مع تصعيد في الجبهة اللبنانية وإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.

وجاء في بيان للقوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، نقلته وكالة "فارس" الايرانية وترجمته وكالة شفق نيوز، أن العملية انطلقت تحت رمز "يا زهراء سلام الله عليها"، وأُهديت إلى "أرواح القياديين البارزين؛ الفريق الشهيد علي شادماني واللواء الشهيد حاج حسين همداني".

ووفقاً للبيان، فإن "الهجمات شملت أهدافاً استراتيجية حيوية، من أبرزها القواعد الجوية والبحرية كقاعدة الظفرة، وقاعدة الفجيرة، وقاعدة الجفير، وقاعدة علي السالم، وقاعدة الأزرق، وكذلك القطع البحرية حيث تم استهداف مقر الأسطول الخامس الأميركي، بالاضافة الى استهداف منظومات الدفاع من خلال ضرب رادارات الإنذار المبكر المنتشرة في المنطقة".

وقال الحرس الثوري إن "الهجوم نُفذ بواسطة أسراب من الطائرات المسيرة النقاطية والانتحارية"، مشيراً إلى أن "هذه المسيرات نجحت في إصابة أهدافها بدقة عالية".

وعن تطورات الحرب في المنطقة، أفادت وسائل إعلامية، مساء السبت، بإطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، في وقت تشهد مدينة الخيام في جنوب لبنان لسلسلة غارات عنيفة.

وبحسب تقارير إخبارية فإن "حزب الله أطلق دفعة صاروخية باتجاه إصبع الجليل شمال إسرائيل"، فيما أشار إعلام عبري إلى "تدمير نحو 100 مبنى في لبنان منها 70 في الضاحية منذ تجدد الحرب، واكتمال انتشار 4 فرق عسكرية بالحدود الشمالية مع لبنان".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إدارة الكوراث اللبنانية، مقتل 53 شخصاً وجرح 76 آخرين نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية لهذا اليوم، وبذلك ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 826 قتيلاً و2009 جريحاً منذ بدء الهجمات الإسرائيلية في 2 آذار/مارس الجاري، بحسب التقرير اليومي لوزارة الصحة اللبنانية.

وفي 2 آذار/مارس 2026 اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان عقب دخول حزب الله فيها، وذلك بعد أن بدأت إسرائيل والولايات المتحدة في 28 شباط/ فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، ما أودى بحياة المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.