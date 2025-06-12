إيران تنشر "دفعة أولى" من ملفات العملية الاستخباراتية ضد إسرائيل (وثائق)

شفق نيوز/ نشرت وسائل إعلام إيرانية، يوم الخميس، ما قالته إنها الدفعة الأولى من الوثائق التي حصلت عليها وزارة الأمن الإيرانية خلال عملية استخباراتية معقدة داخل إسرائيل.

وأوضحت وسائل إعلام إيرانية، بينها وكالات انباء "تسنيم ومهر وفارس"، أن "المجموعة الأولى من الوثائق تظهر أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية كان لديه تعاون كامل وتنسيق وثيق مع الكيان ضد إيران ونفذ أوامره بالكامل".

وذكرت، أنه "وفقاً للوثائق، فإن غروسي بدأ تعاونه مع الكيان منذ 2016 وقام بتنسيق التقارير ضد الأنشطة النووية السلمية لإيران".

وأشارت إلى أن "إحدى الوثائق تكشف التنسيق بين الكيان وغروسي لإثارة الأجواء ضد إيران بعد 5 أشهر فقط من إبرام الاتفاق النووي، كما أن الوثائق تكشف عن التنسيق المباشر بين ممثلة الكيان الصهيوني Merav Zafary-Odiz وغروسي".

وتابعت، أن "إحدى الوثائق تكشف أن Merav Zafary-Odiz ممثلة إسرائيل في الوكالة طلبت لقاء فورياً مع غروسي بتاريخ 10 أيار 2016".

وأضافت، أن "الوثائق تشير إلى أن Merav Odiz كانت مكلفة بإبعاد الرأي العالمي عن البرنامج النووي الإسرائيلي غير السلمي وأن Merav Zafary-Odiz كانت مكلفة بالتشويش على البرنامج النووي الإيراني السلمي".

ولفتت إلى أن "وزارة الأمن الإيرانية، أكدت بحسب الوثائق المنشورة، أن هذا التعاون الممنهج بين غروسي و(إسرائيل) يأتي في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى تقويض أي اعتراف دولي بالطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، وتحويل الوكالة إلى أداة سياسية منحازة".

وكانت وزارة الأمن الايرانية أعلنت قبل أيام الحصول على "مجموعة كبيرة من الوثائق الحساسة الأمنية والنووية للكيان الصهيوني من خلال عملية معقدة نفذوها داخل الأراضي المحتلة".