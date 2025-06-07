إيران تنتقد قرار ترامب بحظر السفر وتعده "عداءً عميقاً" للإيرانيين والمسلمين

شفق نيوز/ انتقدت طهران، يوم السبت، الحظر على السفر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بلدان عدة، ومن بينها إيران، وأكدت أنه يظهر "عداء عميقا" تجاه الإيرانيين والمسلمين.

وذكر مسؤول كبير بوزارة الخارجية الإيرانية في بيان منشور على موقع إكس "قرار حظر دخول المواطنين الإيرانيين، بسبب ديانتهم وجنسيتهم فحسب، لا يشير فقط إلى عداء عميق من صناع القرار الأمريكيين تجاه الشعب الإيراني والمسلمين، وإنما ينتهك أيضا… القانون الدولي".

وسيحظر قرار ترامب، الذي أعلنه يوم الأربعاء، دخول المواطنين من 12 دولة إلى الولايات المتحدة بدءا من يوم الاثنين.

والبلدان التي يشملها القرار هي أفغانستان وميانمار وتشاد وجمهورية الكونجو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.

وهذا الحظر، الذي قال ترامب إنه ضروري للحماية من “الإرهابيين الأجانب”، يعيد للأذهان خطوة مماثلة طبقها خلال فترة ولايته الأولى في الفترة من 2017 إلى 2021، عندما منع دخول المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة.