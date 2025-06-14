إيران تنتقد العراق: نضع خطة للتعامل مع كل من اختار الحياد

شفق نيوز/ حمل مساعد وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، مساء السبت، العراق مسؤولية احتراق أجوائه من قبل إسرائيل، فيما أكد أن طهران ستضع خطة للتعامل مع كل من اختار "الوقوف على الحياد".

وقال روانجي، في تصريحات صحفية، نقلتها وسائل إعلامية، إن "العراق لا يملك سيطرة دقيقة على أراضيه لكنه مسؤول"، مردفاً: "سنضع خطة للتعامل مع من يقف على الحياد".

وأضاف: "أبلغنا مسؤولي العراق، بضرورة تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، وعلى الأخير وقف العدوان الإسرائيلي على إيران".