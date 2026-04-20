إيران تنتظر إشارات إيجابية من أميركا قبيل المفاوضات

قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيران إبراهيم عزيزي، اليوم الإثنين، إن طهران سترسل وفدا إلى إسلام آباد لإجراء محادثات، بشرط تلقي إشارات واضحة من الجانب الأميركي.

وتتزايد الشكوك بشأن إمكانية إحراز تقدم في المفاوضات، إن عقدت، تزامنا مع استمرار إغلاق مضيق هرمز والحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية.

في غضون ذلك، أفادت صحيفة إسرائيل هيوم، بأن طهران وافقت على تسليم اليورانيوم المخصب الذي بحوزتها، وكذلك أبدت مرونة في مسألة دعم وكلائها بالمنطقة وفتح مضيق هرمز، قبيل انطلاق المحادثات مع واشنطن والمقررة في باكستان، وفق ما ذكرت مصادر دبلوماسية أميركية.

ونقلت الصحيفة عن 3 مصادر دبلوماسية أميركية وإقليمية أن إيران وافقت على تسليم كل اليورانيوم المخصب الذي بحوزتها، مع أنه لم يتضح بعد من سيستلمه، مشيرة إلى أن الخيارات المتاحة هي روسيا، التي أبدت استعدادها لذلك، أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي سيتعين عليها تحديد موقع لتخزين ومعالجة اليورانيوم، أو الولايات المتحدة نفسها.

ووفق الصحيفة، يطالب الأميركيون بالمشاركة في عملية تحديد موقع اليورانيوم المخصب، لكن إيران لم توافق على ذلك بعد، وهي مستعدة فقط للسماح لموظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بذلك.

وأشارت إلى أن هذا التقدم في الاتصالات بين الأميركيين وإيران خلال الأسابيع الأخيرة هو مصدر التفاؤل الذي أبداه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلا أن العديد من الخلافات الجوهرية لا تزال قائمة.