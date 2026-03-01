إيران تمنع السفن الأميركية من دخول الخليج

شفق نيوز– طهران

أكد عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي، اليوم الأحد، أن بلاده منعت وصول السفن الأميركية إلى الخليج العربي.

وقال رضائي، بحسب التلفزيون الإيراني: "ابتداءً من اليوم، لا يحق لأي سفينة أميركية دخول الخليج"، مشيراً إلى أن "التجارة عبر مضيق هرمز محظورة حالياً حتى إشعار آخر".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإيراني إغلاق مضيق هرمز، محذراً السفن من أن الطريق غير آمن في ظل الهجمات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وفق تقارير إعلامية.

وأظهرت بيانات تتبّع السفن في المضيق أن معظم السفن التجارية أوقفت حركتها على جانبي المضيق، باستثناء السفن الحربية الإيرانية والصينية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري متسارع في المنطقة، عقب إعلان وسائل إعلام إيرانية رسمية مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي خلال هجمات صاروخية أميركية وإسرائيلية استهدفت مواقع داخل إيران، والتي أسفرت أيضاً عن مقتل عدد من كبار الضباط، بينهم قائد الحرس الثوري الإيراني محمد باكبور.

وأعلنت طهران الحداد لمدة 40 يوماً، وسط ترقب لردود الفعل الرسمية المقبلة، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات غير مسبوقة.