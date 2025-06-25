إيران تمدد غلق أجوائها بسبب "الحالة الطارئة"

شفق نيوز – متابعة

قررت السلطات الإيرانية، يوم الأربعاء، تمديد تعليق جميع الرحلات الجوية حتى بعد ظهر يوم غدٍ الخميس، فيما أشارت إلى أن إعادة فتح الأجواء سيتم الإعلان عنه رسمياً فور انتهاء الحالة الطارئة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الطرق وبناء المدن الإيرانية، مجيد أخوان، عن تمديد قرار تعليق جميع الرحلات الجوية، الداخلية والدولية، حتى الساعة الثانية من بعد ظهر يوم غدٍ الخميس، وذلك حفاظًا على سلامة المسافرين وأمن الطيران.

وأوضح أخوان في تصريح لوكالة "تسنيم" الدولية للأنباء أن هذا القرار يأتي استناداً إلى الإشعار الجوي رقم 19 (NOTAM)، في ظل التطورات الأخيرة، مضيفًا أن الأجواء الإيرانية ستبقى مغلقة حتى الموعد المحدد.

ودعا المتحدث المواطنين إلى عدم التوجه إلى المطارات، ومتابعة أخبار الرحلات حصرياً عبر المصادر الرسمية.

وأكد أن القيود المفروضة ستظل سارية حتى عودة الأوضاع إلى طبيعتها، وأنه سيتم الإعلان رسمياً عن إعادة فتح الأجواء فور انتهاء الحالة الطارئة.

هذا وقررت عدة دول بينها العراق استئناف الرحلات الجوية بعد انتفاء الخطورة الأمنية للطيران عقب إغلاق مؤقت بسبب الحرب التي نشبت بين إيران وإسرائيل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الثلاثاء أنّ إيران وإسرائيل وافقتا على "وقف تام لإطلاق النار" يبدأ قرابة الساعة الرابعة من فجر الثلاثاء بتوقيت غرينيتش، مما سيضع "نهاية رسمية" لحرب استمرت 12 يوماً بين الطرفين.