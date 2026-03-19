إيران تلوّح بعقوبات على الغرب عبر مضيق هرمز

شفق نيوز- طهران

لوّح مستشار ومساعد المرشد الإيراني، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محمد مخبر، يوم الخميس، باعتزام بلاده فرض عقوبات على الغرب عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، على وقع تصاعد حدة الصراع في المنطقة.

وقال مخبر، إن "إيران قد تفرض قيوداً على عبور السفن في المضيق"، مشدداً على أن "صياغة نظام جديد للملاحة في هرمز ستكون من نتائج العدوان على إيران"، في إشارة إلى المواجهات العسكرية الجارية بين طهران من جهة، وواشنطن وتل أبيب من جهة أخرى.

وأكد أن هذا الإجراء سيعزز موقع بلاده "لتتحول من دولة مُعاقَبة إلى دولة قوية".

جاء ذلك بالتزامن مع تخطيط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنشر آلاف الجنود لتعزيز عملياتها في الشرق الأوسط، في إطار الاستعداد لمرحلة جديدة محتملة من الحرب ضد إيران.

ورغم عدم الانخراط المباشر بقوات برية، قتل 13 جندياً أميركياً وأصيب نحو 200 آخرين منذ اندلاع الحرب، وفق مصادر عسكرية.