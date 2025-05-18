إيران تلوّح باتحاد نووي إقليمي بمشاركة واشنطن

شفق نيوز/ كشف نائب وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، يوم الأحد، عن استعداد طهران لبحث فكرة إنشاء اتحاد نووي مشترك يضم دول المنطقة إلى جانب الولايات المتحدة، في حال طُرحت المبادرة بشكل جاد.ونقلت وكالة “إيسنا” الإيرانية عن روانجي قوله إن “إيران لم تدخل في نقاشات رسمية حول فكرة الكونسورتيوم النووي، لكنها تلقت مقترحات أولية بهذا الشأن”، مضيفاً: “إذا ما تطورت هذه الفكرة وأُثيرت بشكل جدي، فسننظر فيها بعناية ونتخذ موقفنا”.وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد كشفت في وقت سابق عن مقترح إيراني يقضي بإنشاء اتحاد نووي يضم دولاً من الشرق الأوسط، مع انخراط استثماري ورقابي من الولايات المتحدة. ووفقاً للتقرير، فإن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، طرح هذا المقترح كبديل للمطالب الأمريكية المتكررة بتفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل.وبحسب المصادر، فإن الاتحاد النووي المقترح سيسمح لطهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة لا تتجاوز 3.67%، مع تصدير المواد المخصبة للأغراض المدنية إلى الدول العربية، وتحت رقابة دولية تشمل خبراء أمريكيين. على عكس الاتفاق النووي السابق لعام 2015، فإن هذا الكونسورتيوم قد يكون مفتوح المدة زمنياً.يأتي هذا الطرح بالتزامن مع استئناف المحادثات النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن، والتي تُجرى بوساطة سلطنة عمان. فقد استُؤنفت الجولة الرابعة من المفاوضات مؤخراً بعد توقف دام أسبوعين، وهو الأطول منذ بدء هذه المشاورات في أبريل الماضي.