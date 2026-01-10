إيران.. تلويح باستخدام الجيش لإنهاء الاحتجاجات واتهامات لأميركا وإسرائيل باندلاعها

شفق نيوز- طهران

هدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، يوم السبت، باستخدام الجيش الإيراني لفض الاحتجاجات في البلاد، متهماً وجود أيادي أميركية وصهيونية في الاحتجاجات والتحرك نحو اندلاع حرب أهلية.

وقال لاريجاني في حوار مع قناة الميادين، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية، إن "مثيري الشغب يسعون من خلال إشعال نار الحرب الداخلية إلى تهيئة الأرض للتدخل الأجنبي في البلاد".

واعتبر لاريجاني أن هنالك تيارا خارجيا يوجه الأزمة في الداخل"، مبيناً أنه "في حرب الأيام الـ12 كانت خطتهم أن ينزل الناس إلى الشارع إلا أنهم لم يفلحوا في ذلك".

وأضاف أن "ترمب أعلن بأنه لو حدثت أزمة اجتماعية سنقوم بتنفيذ عمليات عسكرية، أي أن تكتيك أميركا تغير الآن إذ جاءوا لكسر تضامن الشعب ومن ثم يقوموا بهجوم عسكري".

وصرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بأن "اعداءنا استهدفوا العامل الأساس الذي كان نقطة القوة في حرب الأيام الـ12 وهو تضامن الشعب، ولاشك أن المشاكل الاقتصادية موجودة وعلى الحكومة والقطاعات المختلفة متابعة ذلك ولكن ينبغي الالتفات إلى أن العدو يسعى وراء أهدافه الخاصة من وراء ذلك".

ووصف لاريجاني، مثيري الشغب بأنهم مجاميع شبه إرهابية"، مشدداً على أنه "قبل 3 او 4 أشهر قال الصهاينة أنهم أوجدوا هياكل في إيران وسيستخدمونها لإثارة مغامرة جديدة في إيران، هذه هي الهيكلية التي اوجدوها".

وأكمل لاريجاني قائلاً إن "العدو سعى لاستهداف رمز هوية إيران وهي علم إيران وتمثال الحاج قاسم والهوية الدينية (المساجد والقرآن) وأن يسلبها من الشعب، وتساءل: هل أن الأزمة الأمنية تعمق أم تخفف المشاكل الاقتصادية؟ لدينا في البلاد نقاط ضعف وأن هذه الاحتجاجات تتبلور على هذه الأرضية ولكن ينبغي حل القضية عن طريقها الخاص بها، لأن تداعيات هذه الاحتجاجات تضر الشعب كله ولا تحل أي مشكلة".

وأضاف: "لا ينبغي أن نسمح بحدوث مثل هذه المشاهد ولكن حينما يختل الأمن الداخلي لبلد ما فإن القوات المسلحة مضطرة للدخول إلى الساحة لإنهاء الأزمة".

وأوضح لاريجاني أن "القوات الأمنية حددت قادة أعمال الشغب واعتقلت بعضهم ومن ضمنهم من خُدِعوا ولكن كانت هنالك حالات كثيرة لاستخدام أسلحة مثل بنادق (ج 3) ومسدسات، فهؤلاء منظمون ولم يأتوا إلى الشارع لإطلاق الشعارات. حينما يتجه البعض سريعا نحو المراكز العسكرية والشرطية للاستيلاء على الأسلحة فذلك يعني أنهم يسعون وراء حرب أهلية".

وختم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بالقول: "لاشك أن القوى الأمنية والسلطة القضائية ستتعامل بلا تسامح مع الزمر المسلحة التي تريد الهجوم على المراكز الحكومية والشرطية وتستهدف حياة المواطنين".