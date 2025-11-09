إيران.. تلوث الهواء يقتل 58 ألف شخص ويتسبب بخسائر 17 مليار دولار سنوياً

شفق نيوز- ترجمة خاصة

كشفت وزارة الصحة الإيرانية، يوم الأحد، أن تلوث الهواء تسبب خلال عام واحد بوفاة نحو 58 ألف شخص في أنحاء البلاد، نتيجة التعرض لجسيمات دقيقة يقل قطرها عن 2.5 ميكرون، أي بمعدل 161 وفاة يومياً وقرابة سبع حالات وفاة كل ساعة.

ونقل تقرير لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، وترجمته وكالة شفق نيوز، عن معاون وزير الصحة الإيراني علي رضا رئیسي، إن أحدث تقرير وطني أعدته الوزارة أظهر أن جميع سكان المدن يعيشون في مستويات من التلوث تتجاوز إرشادات منظمة الصحة العالمية، فيما يتعرض 96% منهم لتركيزات تفوق المعيار الوطني.

وبيّن التقرير أن مدينة الأهواز تعدّ الأكثر تلوثاً في البلاد بمتوسط تركيز بلغ 42 ميكروغراما في المتر المكعب، تليها أصفهان وطهران وأراك وكرج، في حين جاءت سنندج ورشت ضمن أنظف المدن الإيرانية.

وأوضح رئیسي أن الوفيات المنسوبة لتلوث الهواء شملت أمراضاً قلبية ورئوية وسرطانية وسكتات دماغية، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن التلوث أكثر من 17 مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل 47 مليون دولار يومياً.

ودعا المسؤول الإيراني إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التلوث وتحسين جودة الهواء حفاظاً على الصحة العامة والاقتصاد الوطني.