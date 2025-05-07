إيران تكشف: واشنطن قبلت بتقييم الوكالة الدولية بعدم امتلاك طهران أسلحة نووية

شفق نيوز/ أكد مستشار المرشد الإيراني للشؤون السياسية علي شمخاني، يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة قبلت أخيراً تقييم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكالة الاستخبارات الأمريكية بشأن عدم امتلاك إيران أسلحة نووية.

وكتب شمخاني، وهو مسؤول الملف النووي، في حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن "إلغاء العقوبات والاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم أصبحا أمرين قريبين للغاية في ظل تطورات المفاوضات الحالية".

وأوضح أن "واشنطن قبلت أخيراً تقييم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكالة الاستخبارات الأمريكية، التي تؤكد أن إيران لا تمتلك أسلحة نووية".

وأضاف أن "إرادة الطرفين ومواصلة المسار الصحيح للمفاوضات هما السبيل لذلك. إلغاء كامل للعقوبات والتأكيد على حق إيران في تخصيب اليورانيوم صناعيا يجعل الاتفاق في متناول اليد".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "لم نتخذ قراراً بعد بشأن امتلاك إيران برنامجاً لتخصيب اليورانيوم طالما لا يصل إلى مستوى معين"، متابعاً: "لكن سنعلن موقفنا بشأن برنامجها النووي المدني قريباً".