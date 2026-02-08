إيران تكشف فحوى رسالة ترمب: هجوم محدود ورد متبادل

شفق نيوز- طهران

كشف النائب الإيراني محمود نبويان، يوم الأحد، عن ما ورد في رسالة قال إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعثها إلى طهران قبل انطلاق المفاوضات النووية في العاصمة العمانية مسقط.

وذكر نبويان في حديث تلفزيوني تناقلته وسائل إعلام إيرانية، أن "ترمب اقترح أن ينفذ هجوما محدودا ضد إيران يمكن للأخيرة أن ترد عليه".

وحسب نبويان، فإن "ترمب بعث برسالة قبل المفاوضات قال فيها (دعوني أضرب موقعين داخل إيران، وأنتم تردون)".

وتابع نبويان: "لقد قلنا (للأميركيين): "إذا ارتكبتم خطأ، فسنقتل ثلاثة أو أربعة آلاف منكم".

وأضاف: "كلفنا وزير خارجيتنا (عباس عراقجي) بأن يبلغ زملاءه في المنطقة أننا "سنضرب كل قاعدة أميركية".

يشار إلى أن عراقجي أكد في تصريح صحفي أمس السبت أن إيران ستضرب القواعد الأميركية في الشرق الأوسط إذا تعرضت لهجوم من القوات الأميركية التي جرى حشدها في المنطقة، مشددا مع ذلك على أن هذا لا يعد هجوما على الدول التي تستضيف هذه القواعد.

في المقابل، أرسل المبعوثان الأميركيان الخاصان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر "رسالة قوة موجهة إلى إيران" عقب مفاوضات مسقط، وذلك من خلال زيارتهما لحاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" المتمركزة في الخليج، والتي تعتبر رأس حربة محتملة لأي عمل عسكري أميركي ضد إيران.