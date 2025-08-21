إيران تكشف عن الإطاحة بفريق مسلح تابع لـ"أنصار الفرقان"

شفق نيوز- طهران

كشفت وكالة أنباء "إبنا" الإيرانية الرسمية، يوم الخميس، عن الإطاحة بفريق مسلح وصفته بـ"الإرهابي" تابع لجماعة "أنصار الفرقان"، في شمال محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.

وقال رئيس لجنة القضاء وحقوق الإنسان في البرلمان الإيراني، محمد سرجزي، إن "قواتنا الأمنية تمكنت الاثنين الماضي، من القضاء على فريق إرهابي مسلح وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بفضل الرصد الاستخباراتي الدقيق من قبل وزارة الاستخبارات".

وأوضح أن الفريق المكون من سبعة عناصر حاول التسلل عبر الحدود الشمالية للمحافظة، الأحد الماضي، بهدف تنفيذ عمليات واسعة ضد مراكز عسكرية وأمنية وقضائية ودينية وسياسية، إضافة إلى استهداف شخصيات بارزة.

وأشار سرجزي إلى أن العملية الأمنية نفذت بتعاون بين مديرية الاستخبارات والقضاء والشرطة والحرس الثوري، وبمساندة السكان المحليين من الشيعة والسنة، وأسفرت عن مقتل جميع عناصر الفريق وضبط أسلحة ومتفجرات متنوعة بينها صواريخ "آر بي جي"، قاذفات، بنادق "M4" وكلاشنكوف، وألغام وقنابل يدوية.

وأكد المسؤول الإيراني أن هذه العملية أحبطت مخططات "أنصار الفرقان" وحالت دون وقوع هجمات واسعة في المنطقة.

وتصنف طهران "أنصار الفرقان" كجماعة إرهابية تأسست عام 2013 من اندماج "أنصار إيران" و"حزب الفرقان"، ويتركز نشاطها بين أبناء الأقلية البلوش السنية.

وفقدت الجماعة زعيمها هشام عزيزي عام 2015 في سيستان وبلوشستان، لكنها واصلت تنفيذ هجمات متفرقة، أبرزها تفجير خط أنابيب نفط في خوزستان عام 2017.