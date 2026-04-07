إيران تكشف عن الجسور التي قصفت اليوم وتهدد بغلق مضيق باب المندب

أفادت وكالة رويترز، يوم الثلاثاء، بأن مسؤولا إيرانيا هدد بغلق مضيق باب المندب في حال "خرج الوضع عن السيطرة".

ونقلت رويترز عن المسؤول الإيراني: طهران لن تظهر مرونة ما دامت أميركا تطالب بالاستسلام.

وأضاف المسؤول: إذا خرج الوضع عن السيطرة فإن حلفاء إيران سيغلقون باب المندب أيضا.

فيما موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي، أن الضربات على جزيرة خارك كانت تستهدف مواقع عسكرية تعرضت للهجوم سابقا.

بالمقابل، أكدت محافظة زنجان الإيرانية، أن الهجوم الجوي استهدف اليوم جسرا للسكك الحديدية قرب قرية أمين آباد بالمحافظة شمال غربي إيران.

فيما بين إسعاف محافظة أذربيجان الشرقية، مقتل شخص إثر هجوم استهدف جسرا في مدينة هشترود شمال غربي إيران.