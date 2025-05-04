إيران تكشف عن صاروخ "قاسم بصير"وتهدد بضرب القواعد الأمريكية

شفق نيوز/ أعلن الإعلام الإيراني الرسمي، مساء اليوم الأحد، عن صاروخ باليستي جديد باسم "قاسم بصير"، بمدى يتجاوز 1200 كيلومتر، واصفاً إياه بأنه أحدث إنجاز في الصناعة الدفاعية الإيرانية.

وخلال احتفالية الكشف عن الصاروخ، قال وزير الدفاع الإيراني عزيز ناصر زاده، إن "صاروخ قاسم بصير مقاوم للحرب الإلكترونية وقادر على تجاوز الأنظمة المضادة للصواريخ الباليستية".

وأكد زاده، أن "ليس لدى إيران أي عداء مع دول الجوار، إلا أن القواعد الأمريكية ستُعد أهدافاً لنا في حال تعرضنا لأي اعتداء"، مضيفاً: "إذا اعتدى علينا الأميركيون أو فرضت علينا الحرب، سنرد بقوة ونستهدف القواعد والمصالح الأميركية".

وأشار وزير الدفاع الإيراني إلى أن صاروخ "قاسم بصير" يتميز بمدى لا يقل عن 1200 كيلومتر، مع قدرات نوعية في مقاومة التشويش الإلكتروني.

وأوضح وزير الدفاع الإيراني، أن صاروخ "قاسم بصير" يتميز بكونه مقاومًا للحرب الإلكترونية، وقادرًا على تجاوز الأنظمة المضادة للصواريخ الباليستية، كما أنه لا يعتمد على نظام "جي بي إس"، ويملك قدرة كبيرة على المناورة وإصابة الأهداف بدقة.

وأشار إلى أن الصاروخ أُنتج بالاستفادة من الخبرات المكتسبة خلال عمليتي "الوعد الصادق" الكبيرتين، مؤكدًا أن التقييمات الفنية أظهرت أن معدل اعتراض الصواريخ بعد تحقيق هذا الإنجاز سيتقلص إلى أقل من 5 صواريخ من أصل كل 100 صاروخ يتم إطلاقها.