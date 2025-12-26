إيران تكشف تفاصيل توقيف ناقلة نفط أجنبية في مياه الخليج

شفق نيوز- طهران

كشف المدير العام لدائرة العدل بمحافظة هرمزكان الإيرانية، مجتبى قهرماني، يوم الجمعة، تفاصيل توقيف ناقلة نفط أجنبية في مياه الخليج قبل يومين.

وقال قهرماني، إنه في إطار تعليمات رئيس السلطة القضائية، بالوقاية والمواجهة الحازمة لتهريب الوقود في إيران، نجحت وحدات المنطقة البحرية الأولى للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري في توقيف ناقلة نفط أجنبية تحمل نحو 4 ملايين لتر وقود مهرب في مياه الخليج.

وأضاف أن "قوات المنطقة البحرية الأولى قبضت على 16 فرداً من أفراد طاقم الناقلة وهم غير إيرانيين، وسلمتهم للجهات القضائية وهم الآن قيد الاعتقال"، مؤكداً "فتح ملف فيما يخص هذه المخالفة لدى دائرة العدل العامة والثورية بمدينة قشم".

وأشار قهرماني، إلى "أهمية الملف من الناحية المالية"، موضحاً أن "كمية الوقود المهرب، التي تم ضبطها تخضع للمراقبة المباشرة".

وأوضح أن "الضربة التي لحقت في هذا الخصوص بالبنية المالية للمافيا والشبكة الرئيسية لتهريب الوقود، لافتة وتكتسي أهمية"، مضيفاً أن هذه الناقلة وشحنتها البالغة قيمتها نحو 700 مليار تومان إيراني، سيتم ضبطها لصالح الحكومة.

ولفت قهرماني، إلى أن "مياه الخليج والشواطئ والجزر الإيرانية لن تكون مكاناً آمناً أبدا لأنشطة المهربين والاستغلاليين، ولذلك فإننا سنتصدى لهم على مدار الساعة بقوة في البر والبحر".

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني أعلن، يوم الأربعاء الماضي، احتجاز سفينة تحمل 4 ملايين لتر من النفط المهرب، واعتقال طاقمها المكون من 16 بحاراً أجنبياً.