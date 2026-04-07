إيران تقطع المفاوضات مع أميركا وترمب يؤكد: سنشن هجوما غير مسبوق

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، يوم الثلاثاء، أن إيران قطعت التواصل الدبلوماسي المباشر مع الولايات المتحدة، في خطوة تصعيدية تأتي على خلفية التوترات المتفاقمة بين الطرفين.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤولين، أن القرار الإيراني جاء رداً على تهديدات أطلقها الرئيس دونالد ترمب، بتدمير (الحضارة الإيرانية)، مشيرين إلى أن هذه الخطوة جمدت الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق قبل انتهاء المهلة التي حددها ترمب، لكنها لم تُنهِ المحادثات بشكل كامل.

وبحسب وول ستريت، لا تزال الاتصالات مستمرة بين الجانبين عبر وسطاء، في مسعى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، رغم تعليق القنوات المباشرة.

في السياق، نقلت صحيفة نيويورك تايمز، عن مسؤولين إيرانيين، قولهم إن طهران أوقفت جهود التفاوض مع واشنطن، وأبلغت باكستان عدم مشاركتها في المحادثات الجارية.

بالمقابل، صعّد ترمب من لهجته، قائلاً في مقابلة مع فوكس نيوز، إن الولايات المتحدة "ستشن هجوماً غير مسبوق"، إذا انتهت المهلة دون التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وأضاف أن بلاده ماضية وفق الخطط الموضوعة بعد انتهاء المهلة، مع الإشارة إلى أن إحراز تقدم ملموس في المفاوضات "قد يغيّر هذا المسار".