إيران تقدم شكوى لغوتيريش ضد مدير وكالة الطاقة الذرية

شفق نيوز/ أعلن مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، عن تقديم شكوى ضد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بسبب موقفه تجاه الأنشطة النووية لإيران.

وقال إيرواني إنه قدم شكوى لدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ضد غروسي لمواقفه "تجاه الأنشطة النووية السلمية لإيران".

وكان غروسي أثار جدلا في تصريح قبل أيام قال فيه: "لم نلمس أي جهود ممنهجة من إيران للحصول على السلاح النووي".

وعلى الاثر رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قائلا: "هذا الإعتراف جاء متأخرا جدا.. أخفيت هذه الحقيقة في تقريرك المنحاز جدا، تقرير تحول إلى أداة بيد الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة لإصدار قرار ضد إيران بذريعة عدم التزامها بتعهداتها. ثم تحول ذلك القرار إلى ذريعة للكيان الصهيوني المثير للحروب والإبادة الجماعية حتى يشن حربا عدوانية ضد إيران ويهاجم المنشآت النووية الإيرانية السلمية".

بدوره، أعلن علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني للشؤون الاستراتيجية أن طهران "ستقوم بمحاسبة غروسي عندما تنتهي الحرب"، في إشارة إلى استياء إيراني من أداء الوكالة وعدم التزامها بالحياد.